Россия готова ответить США за нарушения норм контроля за вооружениями

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В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявили, что российская сторона готова принять ответные меры в отношении США, которые инициируют возобновление производства боевых систем советских времён и тем самым нарушают международное право в области контроля за вооружениями.
Россия готова ответить США за нарушения норм контроля за вооружениями
  • РИА Новости
  • © Евгения Новоженина

Таким образом в ведомстве прокомментировали то, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью агентству CNN выступил с инициативой о возобновлении производства оружия советской разработки на предприятиях стран бывшей Организации Варшавского договора с целью их поставки киевскому режиму.

«Руководство США, не являясь стороной соглашений и не неся за это никакой ответственности, подталкивает своих союзников к нарушению основополагающих норм международного права в области контроля за обычными вооружениями. В этой связи российская сторона оставляет за собой право на соответствующие ответные меры», — говорится в заявлении ФСВТС.

Как отметили в ведомстве, Советский Союз оказывал странам Организации Варшавского договора помощь в организации производства советских образцов вооружений и военной техники на их территории.

«Указанная деятельность проводилась в полном соответствии с межправительственными соглашениями, в которых лицензиаты брали на себя обязательства не поставлять производимую продукцию в другие страны без письменного согласия СССР, то есть Российской Федерации как правопреемника советского государства», — отмечается в сообщении.

Ранее Блинкен заявил, что союзники и партнёры НАТО предоставили Украине военную помощь на $40 млрд.

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