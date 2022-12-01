Терапевт Тюльпина назвала противопоказания к использованию массажного кресла

Врач-терапевт Елена Тюльпина рассказала, кому противопоказано использование массажного кресла.

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что массаж нежелателен при воспалительных процессах, повышенной температуре тела и хронических заболеваниях в стадии обострения.

«Во время массажа значительно усиливается кровообращение в органах и тканях, улучшается их питание. Но из-за этого прогрессирует и воспаление, а течение патологического процесса ухудшается», — пояснила эксперт.

По её словам, массаж также противопоказан тем, кто имеет онкологические заболевания, варикозное расширение вен, атеросклероз, повышенное тромбообразование.

Тюльпина добавила, что перед любым массажем важно оценить состояние своего здоровья и получить разрешение врача.

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