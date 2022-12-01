Терапевт Тюльпина назвала противопоказания к использованию массажного кресла
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В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что массаж нежелателен при воспалительных процессах, повышенной температуре тела и хронических заболеваниях в стадии обострения.
«Во время массажа значительно усиливается кровообращение в органах и тканях, улучшается их питание. Но из-за этого прогрессирует и воспаление, а течение патологического процесса ухудшается», — пояснила эксперт.
По её словам, массаж также противопоказан тем, кто имеет онкологические заболевания, варикозное расширение вен, атеросклероз, повышенное тромбообразование.
Тюльпина добавила, что перед любым массажем важно оценить состояние своего здоровья и получить разрешение врача.
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