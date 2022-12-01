Терапевт Тюльпина назвала противопоказания к использованию массажного кресла

Короткая ссылка
Врач-терапевт Елена Тюльпина рассказала, кому противопоказано использование массажного кресла.
Терапевт Тюльпина назвала противопоказания к использованию массажного кресла
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что массаж нежелателен при воспалительных процессах, повышенной температуре тела и хронических заболеваниях в стадии обострения.

«Во время массажа значительно усиливается кровообращение в органах и тканях, улучшается их питание. Но из-за этого прогрессирует и воспаление, а течение патологического процесса ухудшается», — пояснила эксперт.

По её словам, массаж также противопоказан тем, кто имеет онкологические заболевания, варикозное расширение вен, атеросклероз, повышенное тромбообразование.

Тюльпина добавила, что перед любым массажем важно оценить состояние своего здоровья и получить разрешение врача.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить