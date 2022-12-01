Невролог Шиндряева дала рекомендации по лечению головной боли

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Профессор Сеченовского университета, доктор наук, врач-невролог КДЦ «К9» Наталья Шиндряева заявила, что при головной боли не стоит часто пить обезболивающие препараты.
Невролог Шиндряева дала рекомендации по лечению головной боли
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В беседе с «Газетой.Ru» она пояснила, что может наступить блокада рецепторов, и тогда терапевтического эффекта не будет.

«Нельзя забывать о возможном токсическом воздействии при злоупотреблении лекарствами, вплоть до поражения органов и систем», — предупредила Шиндряева.

По её словам, для эффективного лечения нужно воздействовать на причину — так, при головной боли мышечного напряжения поможет нормализация тонуса мышц, массаж, а при мигрени требуются специфические препараты.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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