Невролог Шиндряева дала рекомендации по лечению головной боли
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В беседе с «Газетой.Ru» она пояснила, что может наступить блокада рецепторов, и тогда терапевтического эффекта не будет.
«Нельзя забывать о возможном токсическом воздействии при злоупотреблении лекарствами, вплоть до поражения органов и систем», — предупредила Шиндряева.
По её словам, для эффективного лечения нужно воздействовать на причину — так, при головной боли мышечного напряжения поможет нормализация тонуса мышц, массаж, а при мигрени требуются специфические препараты.
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