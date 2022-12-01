Врач Горина посоветовала не злоупотреблять сосудосуживающими каплями для носа

Врач общей практики, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Елена Горина напомнила о последствиях злоупотребления сосудосуживающих капель для носа.

«Одно из самых распространённых осложнений при длительном применении сосудосуживающих средств от насморка — быстрое формирование стойкой зависимости», — сказала она в беседе с газетой «Известия».

Из-за зависимости, по её словам, здоровый человек продолжит использовать препарат, поскольку без него уже не сможет полноценно дышать.

Как отметила эксперт, длительное применение таких капель может привести и к артериальной гипертензии, одышке, головной боли, бессоннице.

«Если назальные сосудосуживающие капли и спреи использовать правильно, то привыкания не будет. Зависимость проявляется, когда пациент пренебрегает инструкцией по применению, нарушает частоту и продолжительность терапии», — заключила Горина.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.