Медведев: после присоединения Крыма Запад очевидно нацелился на борьбу с Россией

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После вхождения Крыма в состав России стало очевидным, что Запад нацелен на борьбу с Россией и пытается обнулить все результаты её развития, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев: после присоединения Крыма Запад очевидно нацелился на борьбу с Россией
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

«После вхождения Крыма в состав России было очевидно, что они все (страны Запада. — RT) нацелены на то, чтобы в максимальной степени нам противостоять, бороться с нами, пытаться обнулить все наши результаты развития за последние годы», — приводит его слова ТАСС.

Медведев отметил, что западные страны поняли — Россия не намерена жертвовать своей независимостью, отказываться от суверенитета и «присягать им на верность».

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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