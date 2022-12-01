После нападения на женщину в метро Москвы возбуждено уголовное дело

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По факту нападения на женщину в метро в Москве возбуждено уголовное дело.
После нападения на женщину в метро Москвы возбуждено уголовное дело
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Как сообщили в пресс-службе МВД Москвы, инцидент произошёл в вагоне поезда, следовавшего от «Говорово» до «Минской».

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК России — «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее появилась информация, что москвичка ударила женщину ножом в лицо за громкий разговор по телефону в метро.

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