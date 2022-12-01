Москвичка ударила женщину ножом в метро

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Москвичка ударила женщину ножом в лицо за громкий разговор по телефону в метро.
Москвичка ударила женщину ножом в метро
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Инцидент произошёл в вагоне поезда, следовавшего от «Говорово» до «Минской».

«В ходе выяснения отношений злоумышленница, высказывая угрозы жизни и здоровью женщины, ножом нанесла ей удар в область лица», — говорится в сообщении.

В настоящее время здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

Подозреваемая задержана.

В сентябре в Москве на станции метро «Мнёвники» был задержан мужчина, который избил 17-летнего подростка.

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