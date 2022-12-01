Москвичка ударила женщину ножом в метро
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Инцидент произошёл в вагоне поезда, следовавшего от «Говорово» до «Минской».
«В ходе выяснения отношений злоумышленница, высказывая угрозы жизни и здоровью женщины, ножом нанесла ей удар в область лица», — говорится в сообщении.
В настоящее время здоровью пострадавшей ничего не угрожает.
Подозреваемая задержана.
В сентябре в Москве на станции метро «Мнёвники» был задержан мужчина, который избил 17-летнего подростка.