В Москве возбудили дело по факту избиения подростка в метро
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу управления МВД Москвы.
Инцидент произошёл в вагоне метро на Большой кольцевой линии (БКЛ). Мужчина несколько раз ударил подростка кулаками по голове, а затем продолжил избиение уже на платформе, пока не был задержан сотрудниками полиции.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК России (побои).
Пострадавшего доставили в больницу.
Летом следователи возбудили уголовное дело по факту избиения подростком пенсионерки в Приморском крае.