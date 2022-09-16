В Москве возбудили дело по факту избиения подростка в метро

В Москве на станции метро «Мнёвники» задержан мужчина, который избил 17-летнего подростка. Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу управления МВД Москвы.

Инцидент произошёл в вагоне метро на Большой кольцевой линии (БКЛ). Мужчина несколько раз ударил подростка кулаками по голове, а затем продолжил избиение уже на платформе, пока не был задержан сотрудниками полиции.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК России (побои).

Пострадавшего доставили в больницу.

Летом следователи возбудили уголовное дело по факту избиения подростком пенсионерки в Приморском крае.