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В Москве возбудили дело по факту избиения подростка в метро

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В Москве на станции метро «Мнёвники» задержан мужчина, который избил 17-летнего подростка. Возбуждено уголовное дело.
В Москве возбудили дело по факту избиения подростка в метро
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу управления МВД Москвы.

Инцидент произошёл в вагоне метро на Большой кольцевой линии (БКЛ). Мужчина несколько раз ударил подростка кулаками по голове, а затем продолжил избиение уже на платформе, пока не был задержан сотрудниками полиции.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК России (побои).

Пострадавшего доставили в больницу.

Летом следователи возбудили уголовное дело по факту избиения подростком пенсионерки в Приморском крае.

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