Аналитик прокомментировал идею создания сервиса для борьбы с действиями коллекторов

Финансовый омбудсмен Ассоциации антиколлекторов России Андрей Власов в беседе с RT прокомментировал предложение создать цифровой сервис на базе портала госуслуг, который позволит гражданам решать проблемы, связанные с неправомерными действиями коллекторов.

По мнению специалиста, «не надо коллекторов легализовывать, оцифровывать и систематизировать».

«Надо вернуться к началу. Есть Гражданский кодекс, где прописаны отношения между заёмщиком и кредитором. Есть Уголовный кодекс, если человеку поступают угрозы. Там и нужно подбирать статью», — считает Власов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать цифровой сервис для борьбы с незаконными действиями коллекторов.

По словам парламентария, в большинстве случаев люди не имеют представления, куда и кому можно направить жалобу на неправомерные действия коллекторов и подобных организаций.