Аналитик прокомментировал идею создания сервиса для борьбы с действиями коллекторов
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По мнению специалиста, «не надо коллекторов легализовывать, оцифровывать и систематизировать».
«Надо вернуться к началу. Есть Гражданский кодекс, где прописаны отношения между заёмщиком и кредитором. Есть Уголовный кодекс, если человеку поступают угрозы. Там и нужно подбирать статью», — считает Власов.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать цифровой сервис для борьбы с незаконными действиями коллекторов.
По словам парламентария, в большинстве случаев люди не имеют представления, куда и кому можно направить жалобу на неправомерные действия коллекторов и подобных организаций.