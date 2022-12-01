Правительство России сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило её на медицинские и образовательные организации.

«Правительство расширило и сделало бессрочной программу социальной газификации», — говорится в сообщении кабмина в Telegram.

Отмечается, что детским садам, школам, поликлиникам, больницам и другим медицинским учреждениям больше не придётся платить за проведение газопровода до границ земельных участков, на которых они расположены, а также за подключение к газораспределительным сетям.

Ранее в Минэкономразвития России пояснили, что индексация тарифов на газ необходима для обновления инфраструктуры и продолжения программы газификации.