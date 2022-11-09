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Минэкономразвития России объяснило необходимость индексации тарифов на газ

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Минэкономразвития России заявило, что индексация тарифов на газ необходима для обновления инфраструктуры и продолжения программы газификации.
Минэкономразвития России объяснило необходимость индексации тарифов на газ
  • РИА Новости

Как сообщил ТАСС со ссылкой на проект приказа Федеральной антимонопольной службы, ФАС предложила провести индексацию оптовых цен на газ для всех потребителей на 8,5% с 1 декабря 2022 года.

В свою очередь, в Минэкономразвития объяснили, что рост регулируемых тарифов и цен на газ в стране долгое время сдерживался.

Отмечается, что российское правительство в последние три года индексировало тарифы до двух раз ниже инфляции, что позволяло «контролировать их уровень, делая индексацию более плавной и менее заметной для потребителей».

«Нынешняя индексация тарифов на газ необходима для обновления инфраструктуры и продолжения программы газификации», — цитирует агентство сообщение министерства.

Ранее председатель Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Санкт-Петербурга Евгений Пургин в беседе с агентством «Невские новости» посоветовал вызывать сотрудников УК в случае проблем с отоплением.

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