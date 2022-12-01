Кипр с 1 декабря вводит сбор в €80 за визы для граждан России

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Кипр с 1 декабря вводит визовый сбор в €80 за однократные и многократные визы для граждан России.
Кипр с 1 декабря вводит сбор в €80 за визы для граждан России
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее граждане России могли заполнить анкету на сайте консульства и бесплатно получить провизу, которая позволяла въехать на Кипр в туристических целях.

В конце сентября Еврокомиссия опубликовала обновлённые рекомендации для стран — членов ЕС по ужесточению выдачи краткосрочных шенгенских виз россиянам.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин рассказал, в какую европейскую страну россияне могут получить «шенген». По его словам, Италия, Испания, Греция продолжают выдавать туристические визы россиянам по тем же правилам, как и раньше, увеличился только визовый сбор — с €35 до €80.

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