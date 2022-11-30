Гривна прекратит хождение на территории Запорожской области с 1 января 2023 года. Об этом стало известно в ходе первого форума по ценообразованию Запорожской области, который организовало Министерство по тарифам и ценовому регулированию.

Форум состоялся в Мелитополе.

Отмечается, что юридические лица и ИП, у которых на 31 декабря остались наличные гривны в кассе предприятия, должны задокументировать остаток и могут сдать его в обслуживающий банк в первые месяцы 2023 года. Гривна в таком случае будет сдаваться по курсу, установленному кредитной организацией, расположенной на территории Запорожской области.

Физические лица смогут сдать наличные гривны в областные банки по установленному ими курсу. При этом срок обмена для физлиц на данный момент не ограничен.

В июле власти Запорожской области рассказали об увеличении объёма расчётов в рублях в регионе.