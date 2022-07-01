Власти Запорожской области рассказали об увеличении объёма расчётов в рублях в регионе

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в настоящий момент минимум две трети расчётов в регионе осуществляется в рублях.

«Гривна с каждым днём... снижается по курсу. Когда мы запускали бивалютную систему, курс был 1 к 2,5, то есть за гривну давали 2,5 рубля, на сегодняшний день уже 1,5 рубля, то есть идёт быстрое снижение», — цитирует его ТАСС.

При этом он отметил, что самое главное, что сама потребность в гривне отпадает из-за того, что люди в рублях получают зарплату, пенсию, ведут экономическую деятельность.

«Где-то две трети расчётов осуществляется в рублях, может быть, даже больше», — сказал Рогов.

Ранее Херсонская область и часть Запорожской области на своих территориях установили новый курс украинской гривны к российскому рублю, теперь он составляет 1 к 1,5.