Херсонская и Запорожская области установили новый курс гривны к рублю
- РИА Новости
Власти освобождённой Запорожской области сообщили, что с 28 июня «установлен новый курс украинской гривны к российскому рублю»: 1,5 российского рубля равны одной украинской гривне, пишет РИА Новости.
Такое же решение опубликовано в Telegram-канале военно-гражданской администрации Херсонской области.
25 июня курс гривны в ДНР при наличных расчётах был снижен с двух до 1,5 рубля, указ об этом подписал глава республики Денис Пушилин.