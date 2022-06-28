Херсонская и Запорожская области установили новый курс гривны к рублю

Херсонская область и часть Запорожской области на своих территориях установили новый курс украинской гривны к российскому рублю, теперь он составляет 1 к 1,5.

Власти освобождённой Запорожской области сообщили, что с 28 июня «установлен новый курс украинской гривны к российскому рублю»: 1,5 российского рубля равны одной украинской гривне, пишет РИА Новости.

Такое же решение опубликовано в Telegram-канале военно-гражданской администрации Херсонской области.

25 июня курс гривны в ДНР при наличных расчётах был снижен с двух до 1,5 рубля, указ об этом подписал глава республики Денис Пушилин.