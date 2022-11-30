Врач Флегонтова перечислила причины ранней седины

Кардиолог, врач высшей квалификационной категории многофункционального медицинского центра «Медси» на Мичуринском проспекте Марина Флегонтова заявила, что причинами ранней седины могут стать стресс и нехватка некоторых элементов.

«Основной причиной седины является оксидативный стресс, то есть накопление в организме свободных радикалов в связи с повышенной нагрузкой на систему антиоксидантной защиты или истощением этой системы», — сказала она в беседе с Life.ru.

По её словам, речь идёт о недостатке сна, тревоге, плохой экологии, неправильном питании, вредных привычках.

Как отметила Флегонтова, ещё одна возможная причина появления ранней седины — аутоиммунный тиреоидит и гипотиреоз.

«Коррекция гипотиреоза является необходимым фактором борьбы с седыми волосами, а также контроль за уровнем таких микроэлементов: железо, цинк, медь, селен, кальций; витаминов группы В: В6, В9, В12; аминокислот: тирозина, фенилаланина», — сказала она.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.