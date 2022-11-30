Терапевт Хухрев рассказал о лекарствах, способных повысить вероятность тромбоза

Врач-терапевт Алексей Хухрев выразил мнение, что приём некоторых гормональных препаратов может повысить вероятность тромбоза.

«Если у родственников был тромбоз либо когда-то у самого человека, или он курит, то риск тромбоза повышается на фоне приёма этих препаратов», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, это не значит, что если человек будет принимать такие препараты, то тромбоз обязательно будет, но у такой группы пациентов вероятность несколько выше.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.