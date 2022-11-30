Терапевт Винарская посоветовала обратиться к врачу в случае затяжного кашля

Терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Наталья Винарская заявила, что затяжной кашель — повод для обращения к врачу.

«Любой кашель, длящийся более трёх-четырёх недель, требует обязательного обращения к врачу для тщательного обследования и назначения необходимого лечения. Именно из-за того, что причины кашля могут быть столь различны, недостаточно просто пропить курс препаратов от кашля», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, могут быть назначены общий и биохимический анализ крови, рентген лёгких, риноскопия, фарингоскопия, ЭКГ, ПЦР на COVID-19 и другие инфекции.

Как добавила Винарская, лечение зависит от диагноза.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов выразил мнение в беседе с НСН, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того, и от другого.