Посольство: 12 белорусских граждан госпитализированы из-за менингита в Подмосковье
- РИА Новости
Отмечается, что восемь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжёлом состоянии. Ещё у двух диагноз не подтвердился.
«По не подтверждённой пока официально информации, один из госпитализированных белорусских граждан сегодня скончался», — заявили в посольстве.
В диппредставительстве заявили, что продолжают держать ситуацию на контроле и готовы оказать гражданам помощь в пределах своих возможностей.
Ранее Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию со случаями инфекционного менингита у работников маркетплейса OZON в Подмосковье.