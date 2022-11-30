Посольство: 12 белорусских граждан госпитализированы из-за менингита в Подмосковье

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Двенадцать белорусских граждан госпитализированы из-за менингита в Подмосковье, заявили в белорусском посольстве.
Посольство: 12 белорусских граждан госпитализированы из-за менингита в Подмосковье
  • РИА Новости

Отмечается, что восемь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжёлом состоянии. Ещё у двух диагноз не подтвердился. 

«По не подтверждённой пока официально информации, один из госпитализированных белорусских граждан сегодня скончался», — заявили в посольстве.

В диппредставительстве заявили, что продолжают держать ситуацию на контроле и готовы оказать гражданам помощь в пределах своих возможностей.

Ранее Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию со случаями инфекционного менингита у работников маркетплейса OZON в Подмосковье.

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