Посольство: 12 белорусских граждан госпитализированы из-за менингита в Подмосковье

Двенадцать белорусских граждан госпитализированы из-за менингита в Подмосковье, заявили в белорусском посольстве.

Отмечается, что восемь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжёлом состоянии. Ещё у двух диагноз не подтвердился.

«По не подтверждённой пока официально информации, один из госпитализированных белорусских граждан сегодня скончался», — заявили в посольстве.

В диппредставительстве заявили, что продолжают держать ситуацию на контроле и готовы оказать гражданам помощь в пределах своих возможностей.

Ранее Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию со случаями инфекционного менингита у работников маркетплейса OZON в Подмосковье.