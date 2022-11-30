Врач Чурюкина рассказала, как отличить аллергию на холод от обморожения

Начальник отдела аллергических и аутоиммунных заболеваний ФГБОУ ВО РостГМУ, доцент кафедры клинической иммунологии, аллергологии и лабораторной диагностики ФГБОУ КубГМУ, врач аллерголог-иммунолог высшей категории, врач «Инвитро-Юг» Элла Чурюкина рассказала об отличиях аллергии на холод от обморожения.

«Зачастую аллергия на холод проявляется в виде крапивницы, ангионевротического отёка или же бронхоспазма. Помимо этого, нередки случаи проявления холодовой аллергии в виде ринита и конъюнктивита с обильными слизистыми выделениями из носа, зудом век и слезотечением», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как отметила эксперт, в случае с аллергией первые признаки могут проявиться уже через несколько минут, а обморожение происходит при заметно более длительном нахождении в холоде. Также обморожение можно получить при плюсовой температуре — если наблюдается повышенная влажность и сильный ветер.

Со своей стороны, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» посоветовал тепло одеваться, использовать капюшоны или шарфы тем, кто страдает аллергией на холод.

«Все части тела должны быть закрыты. На руках перчатки, на ногах — тёплая обувь», — пояснил эксперт.

Он добавил, что холодовая крапивница — не самостоятельное заболевание, а симптом каких-то заболеваний внутренних органов, поэтому лучше обследоваться.

Ранее дерматолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Елизавета Суворина рассказала, что в холодное время года перчатки не могут полностью защитить кожу рук от сухости и растрескивания из-за перепадов температур.