Узнать больше

Врач Суворина рассказала, что перчатки не могут полноценно защитить кожу рук зимой

Короткая ссылка
Дерматолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Елизавета Суворина рассказала, что в холодное время года перчатки не могут полностью защитить кожу рук от сухости и растрескивания из-за перепадов температур.
Врач Суворина рассказала, что перчатки не могут полноценно защитить кожу рук зимой
  • Gettyimages.ru

Перчатки лишь защищают кожу рук от прямого воздействия ветра, снега, но не спасают от постоянного перепада температур, отметила она в разговоре с «Газетой.Ru».

«Мы можем выйти из +22 °С в -15 °С и несколько раз снять перчатки, пока доберёмся до места. Именно поэтому наш «невидимый барьер» даже в перчатках уже не столь эффективен и получает всё те же повреждения, только не в таком масштабе, как было бы без них», — предупредила дерматолог.

Восстанавливать гидролипидный слой кожи дерматолог посоветовала при помощи косметических средств — cold-кремов, содержащих глицерин, воск и масла.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить