Врач Суворина рассказала, что перчатки не могут полноценно защитить кожу рук зимой

Дерматолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Елизавета Суворина рассказала, что в холодное время года перчатки не могут полностью защитить кожу рук от сухости и растрескивания из-за перепадов температур.

Перчатки лишь защищают кожу рук от прямого воздействия ветра, снега, но не спасают от постоянного перепада температур, отметила она в разговоре с «Газетой.Ru».

«Мы можем выйти из +22 °С в -15 °С и несколько раз снять перчатки, пока доберёмся до места. Именно поэтому наш «невидимый барьер» даже в перчатках уже не столь эффективен и получает всё те же повреждения, только не в таком масштабе, как было бы без них», — предупредила дерматолог.

Восстанавливать гидролипидный слой кожи дерматолог посоветовала при помощи косметических средств — cold-кремов, содержащих глицерин, воск и масла.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.