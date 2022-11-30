Терапевт Чернышова рассказала о заболеваниях, развивающихся после 60 лет

Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что у людей старше 60 лет возрастает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что гипертония и ишемическая болезнь сердца могут возникнуть из-за атеросклероза.

«Здесь очень многое зависит от состояния здоровья человека смолоду и от образа жизни», — сказала Чернышова, оценивая вероятность развития онкологических заболеваний.

По её словам, также могут быть заболевания опорно-двигательного аппарата, в частности позвоночника и суставов.

Эксперт советует вести здоровый образ жизни, чаще бывать на свежем воздухе.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.