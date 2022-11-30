Терапевт Чернышова рассказала о заболеваниях, развивающихся после 60 лет
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В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что гипертония и ишемическая болезнь сердца могут возникнуть из-за атеросклероза.
«Здесь очень многое зависит от состояния здоровья человека смолоду и от образа жизни», — сказала Чернышова, оценивая вероятность развития онкологических заболеваний.
По её словам, также могут быть заболевания опорно-двигательного аппарата, в частности позвоночника и суставов.
Эксперт советует вести здоровый образ жизни, чаще бывать на свежем воздухе.
Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.