Минздрав Пермского края: число пострадавших при пожаре на ТЭЦ-9 возросло до шести

Количество пострадавших при пожаре пермской ТЭЦ-9 увеличилось до шести, сообщили в краевом Минздраве.

«На месте пожара к бригаде скорой медпомощи обратились за медицинской помощью ещё трое мужчин. Они осмотрены медицинскими работниками, их состояние удовлетворительное, от госпитализации они отказались», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что при пожаре на ТЭЦ-9 в Перми пострадали три человека, один из которых позднее скончался.

30 ноября около часа дня поступили сообщения о том, что загорелась кровля цеха Пермской ТЭЦ-9.

Приблизительная площадь пожара составляет 100 кв. м.