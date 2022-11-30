Минздрав Пермского края: число пострадавших при пожаре на ТЭЦ-9 возросло до шести

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Количество пострадавших при пожаре пермской ТЭЦ-9 увеличилось до шести, сообщили в краевом Минздраве.
Минздрав Пермского края: число пострадавших при пожаре на ТЭЦ-9 возросло до шести
  • РИА Новости

«На месте пожара к бригаде скорой медпомощи обратились за медицинской помощью ещё трое мужчин. Они осмотрены медицинскими работниками, их состояние удовлетворительное, от госпитализации они отказались», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что при пожаре на ТЭЦ-9 в Перми пострадали три человека, один из которых позднее скончался.

30 ноября около часа дня поступили сообщения о том, что загорелась кровля цеха Пермской ТЭЦ-9.

Приблизительная площадь пожара составляет 100 кв. м.

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