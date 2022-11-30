Число пострадавших при пожаре на самой крупной в Перми ТЭЦ возросло до трёх
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«Три человека пострадали при пожаре на теплоэлектростанции», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Уточняется, что два пациента госпитализированы в ожоговое отделение, один находится в состоянии клинической смерти.
Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате пожара.
30 ноября около часа дня поступили сообщения о том, что загорелась кровля цеха Пермской ТЭЦ-9.
Приблизительная площадь пожара составляет 100 кв. м.