Число пострадавших при пожаре на самой крупной в Перми ТЭЦ возросло до трёх

При пожаре на ТЭЦ-9 в Перми пострадали три человека, один из них находится в состоянии клинической смерти.

РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «Три человека пострадали при пожаре на теплоэлектростанции», — приводит РИА Новости сообщение ведомства. Уточняется, что два пациента госпитализированы в ожоговое отделение, один находится в состоянии клинической смерти. Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате пожара. 30 ноября около часа дня поступили сообщения о том, что загорелась кровля цеха Пермской ТЭЦ-9. Приблизительная площадь пожара составляет 100 кв. м.