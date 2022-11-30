Число пострадавших при пожаре на самой крупной в Перми ТЭЦ возросло до трёх

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При пожаре на ТЭЦ-9 в Перми пострадали три человека, один из них находится в состоянии клинической смерти.
Число пострадавших при пожаре на самой крупной в Перми ТЭЦ возросло до трёх
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Три человека пострадали при пожаре на теплоэлектростанции», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Уточняется, что два пациента госпитализированы в ожоговое отделение, один находится в состоянии клинической смерти.

Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате пожара.

30 ноября около часа дня поступили сообщения о том, что загорелась кровля цеха Пермской ТЭЦ-9.

Приблизительная площадь пожара составляет 100 кв. м.

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