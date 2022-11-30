В Госдуму внесли поправки о запрете ареста средств на счетах участников спецоперации
- РИА Новости
Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, его слова приводятся на сайте партии.
«Сейчас, если человек направляется в зону боевых действий, банкам и приставам запрещено списывать его средства в рамках исполнительного производства», — заявил он.
При этом возможность арестовывать средства на счетах участников спецоперации остаётся, отметил он.
Турчак отметил, что подготовленные «Единой Россией» поправки устраняют эту возможность, в том числе в отношении счетов индивидуальных предпринимателей.
Ранее Минсоцполитики ЛНР анонсировало дополнительные меры поддержки участников спецоперации: идёт разработка проекта постановления правительства о мерах соцподдержки граждан, призванных на военную службу в ВС России и Народную милицию республики.