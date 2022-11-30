В Госдуму внесли поправки о запрете ареста средств на счетах участников спецоперации

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, предполагающие запрет на арест средств на счетах участников спецоперации.

Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, его слова приводятся на сайте партии.

«Сейчас, если человек направляется в зону боевых действий, банкам и приставам запрещено списывать его средства в рамках исполнительного производства», — заявил он.

При этом возможность арестовывать средства на счетах участников спецоперации остаётся, отметил он.

Турчак отметил, что подготовленные «Единой Россией» поправки устраняют эту возможность, в том числе в отношении счетов индивидуальных предпринимателей.

Ранее Минсоцполитики ЛНР анонсировало дополнительные меры поддержки участников спецоперации: идёт разработка проекта постановления правительства о мерах соцподдержки граждан, призванных на военную службу в ВС России и Народную милицию республики.