В ЛНР анонсировали дополнительные меры поддержки для участников спецоперации

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Минсоцполитики ЛНР анонсировало дополнительные меры поддержки участников спецоперации: идёт разработка проекта постановления правительства о мерах соцподдержки граждан, призванных на военную службу в ВС России и Народную милицию республики.
В ЛНР анонсировали дополнительные меры поддержки для участников спецоперации
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства, согласно закону, для участников СВО и членов семей погибших предусмотрена мера соцподдержки для приобретения твёрдого бытового топлива, пенсия по случаю потери кормильца, компенсационные выплаты членам семей погибших в размере 5 млн рублей и 3 млн рублей для получивших ранения.

Также положена скидка 75% на оплату жилищно-коммунальных услуг и 50% на оплату услуги связи.

Ранее сообщалось, что власти ЛНР минимизируют затраты на проведение новогодних праздников, сэкономленные деньги будут направлены на поддержку армии. 

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