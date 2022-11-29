В ЛНР анонсировали дополнительные меры поддержки для участников спецоперации

Минсоцполитики ЛНР анонсировало дополнительные меры поддержки участников спецоперации: идёт разработка проекта постановления правительства о мерах соцподдержки граждан, призванных на военную службу в ВС России и Народную милицию республики.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства, согласно закону, для участников СВО и членов семей погибших предусмотрена мера соцподдержки для приобретения твёрдого бытового топлива, пенсия по случаю потери кормильца, компенсационные выплаты членам семей погибших в размере 5 млн рублей и 3 млн рублей для получивших ранения.

Также положена скидка 75% на оплату жилищно-коммунальных услуг и 50% на оплату услуги связи.

Ранее сообщалось, что власти ЛНР минимизируют затраты на проведение новогодних праздников, сэкономленные деньги будут направлены на поддержку армии.