Матвиенко пошутила о возможной новой должности Кудрина после ухода с поста главы СП

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в связи с уходом Алексея Кудрина с поста главы Счётной палаты выразила надежду, что заявления Совфеда теперь будут чаще попадать в топ поисковика «Яндекса».
Матвиенко пошутила о возможной новой должности Кудрина после ухода с поста главы СП
  • РИА Новости

«Мы надеемся, Алексей Леонидович, что Совет Федерации с вашим переходом будет чаще в топе «Яндекса» с теми важными заявлениями, которые мы делаем», — приводит её слова РИА Новости.

При этом сам Кудрин сообщил, что пока не выбрал должность, которую займёт после ухода с поста главы Счётной палаты.

30 ноября Совет Федерации досрочно освободил Алексея Кудрина от должности главы Счётной палаты.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что Кудрин до конца текущего года покинет свой пост и перейдёт на работу в «Яндекс».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время встречаться с Кудриным.

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