В Кремле заявили, что Путин не планирует встречу с Кудриным в ближайшее время

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Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время встречаться с уходящим в отставку с поста главы Счётной палаты Алексеем Кудриным.
В Кремле заявили, что Путин не планирует встречу с Кудриным в ближайшее время
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ближайшее время каких-то встреч с Кудриным не было. Он имел возможность передать своё обращение, прошение об отставке главе государства», — заявил Песков. 

Он также уточнил, что «пока в ближайшее время никаких встреч (с Кудриным. — RT) не предусматривается».

Ранее Кудрин подтвердил планы уйти с должности главы Счётной палаты.

В Совет Федерации поступило представление президента об освобождении Кудрина от должности.

Представление будет рассмотрено 30 ноября.

РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что Кудрин до конца текущего года покинет свой пост и перейдёт на работу в «Яндекс».

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