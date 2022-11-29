Кудрин подтвердил намерение покинуть пост главы Счётной палаты России

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин подтвердил планы уйти с должности.

«Я покидаю пост председателя Счётной палаты, о чём подал соответствующее заявление президенту Российской Федерации в установленном порядке», — сообщил он в Telegram.

Кудрин добавил, что хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием частных инициатив, но имеют значительный эффект для людей.

Ранее в Совет Федерации поступило представление президента об освобождении Кудрина от должности главы Счётной палаты.

Представление будет рассмотрено 30 ноября.

РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что Кудрин до конца текущего года покинет свой пост и перейдёт на работу в «Яндекс».