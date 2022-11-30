В российской Гильдии риелторов прокомментировали идею создать единый реестр специалистов

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Анастасия Белоусова
Вице-президент российской Гильдии риелторов Олег Самойлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева создать единый реестр риелторов.
В российской Гильдии риелторов прокомментировали идею создать единый реестр специалистов
  • РИА Новости

«Я поддерживаю, но единственный нюанс заключается в том, что регулирование должно быть разумным: не давящим, а способствующим деятельности квалифицированных и законопослушных специалистов, и отсекающим тех, кто не подходит этим параметрам», — сказал специалист.

По его словам, важно также взаимодействие с представителями отраслевого сообщества.

«Законодатель по определению не знает, как работает рынок в той мере, в которой знаем мы. Предложение должно быть реализовано в тесном сотрудничестве», — считает собеседник RT.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев подготовил проект закона о посреднической деятельности на рынке сделок с недвижимостью.

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