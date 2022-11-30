В России предложили создать единый реестр риелторов

Депутат Госдумы Иван Сухарев подготовил проект закона о посреднической деятельности на рынке сделок с недвижимостью. Копия законопроекта, а также запрос на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

В пояснительной записке к проекту парламентарий отметил, что на сегодняшний день в России оказание услуг на рынке сделок с недвижимым имуществом является широко востребованной сферой предпринимательской деятельности.

Вместе с тем, как он уточнил, отсутствие специальных правовых норм в сфере риелторской деятельности приводит к серьёзным рискам для потребителей услуг, связанным с недостаточным профессионализмом отдельных агентов, а также отсутствием эффективных мер контроля и ответственности.

В связи с этим парламентарий предлагает выделить правовое регулирование данной деятельности в отдельный закон, в соответствии с которым будет создан единый государственный реестр агентов по работе с недвижимостью, определён орган государственной власти, уполномоченный в сфере регулирования риелторской деятельности, введена система обязательного страхования сделок с недвижимостью и т. д.

«Направляю вам для дачи заключения правительства Российской Федерации проект федерального закона «О посреднической (агентской) деятельности на рынке сделок с недвижимостью», — говорится в тексте обращения на имя Мишустина.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Олег Самойлов предупредил о рисках при покупке недвижимости по доверенности.