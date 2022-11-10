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Риелтор Самойлов предупредил о рисках при покупке недвижимости по доверенности

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Вице-президент Гильдии риелторов Олег Самойлов предупредил, что после приобретения недвижимости по доверенности через юриста у нового владельца могут возникнуть сложности.
Риелтор Самойлов предупредил о рисках при покупке недвижимости по доверенности
  • РИА Новости

«Доверенность может быть поддельной, её следует проверить. Но проблема в том, что всё-таки не сам собственник осуществляет своё волеизъявление. Как в любой ситуации удлинения подобной юридической цепочки, возникают дополнительные риски того, что собственник может заявлять, что... «совсем не это имел в виду». Весьма вероятно, что поверенному удастся доказать, что доверенность его, но какое-то количество времени, сил и нервов придётся потратить», — объяснил эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в беседе с ФАН прокомментировал изменение правил покупки и продажи недвижимости.

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