Движение поездов в Подмосковье после столкновения электрички с грузовиком восстановлено

Короткая ссылка
Движение поездов на перегоне Большая Волга — Соревнование Савёловского направления после столкновения электрички с грузовиком восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

«В 05:37 железнодорожники восстановили движение поездов на перегоне Большая Волга — Соревнование Савёловского направления МЖД, нарушенное в результате ДТП с грузовым автомобилем», — сказано в заявлении.

Отмечается, что в ликвидации последствий ДТП приняли участие два восстановительных поезда и 80 сотрудников МЖД.

Они вернули вагон на рельсы, убрали поезд с перегона и провели работы по восстановлению железнодорожной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что два вагона электрички сошли с рельсов на переезде в Московской области из-за выезда грузовика.

После ДТП московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить