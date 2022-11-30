Движение поездов в Подмосковье после столкновения электрички с грузовиком восстановлено

Движение поездов на перегоне Большая Волга — Соревнование Савёловского направления после столкновения электрички с грузовиком восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

«В 05:37 железнодорожники восстановили движение поездов на перегоне Большая Волга — Соревнование Савёловского направления МЖД, нарушенное в результате ДТП с грузовым автомобилем», — сказано в заявлении.

Отмечается, что в ликвидации последствий ДТП приняли участие два восстановительных поезда и 80 сотрудников МЖД.

Они вернули вагон на рельсы, убрали поезд с перегона и провели работы по восстановлению железнодорожной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что два вагона электрички сошли с рельсов на переезде в Московской области из-за выезда грузовика.

После ДТП московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.