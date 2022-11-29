Прокуратура организовала проверку из-за столкновения поезда и грузовика в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в своём Telegram.
«Московско-Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку по факту ДТП на перегоне Большая Волга — Соревнование на Савеловском направлении Московской железной дороги», — говорится в заявлении.
Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение требований законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта, при наличии оснований примет меры.
Ранее сообщалось, что два вагона электрички сошли с рельсов на переезде в Московской области из-за выезда грузовика.