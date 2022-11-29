Прокуратура организовала проверку из-за столкновения поезда и грузовика в Подмосковье

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после столкновения поезда с грузовиком в Подмосковье, в результате чего два вагона сошли с рельсов.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в своём Telegram.

«Московско-Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку по факту ДТП на перегоне Большая Волга — Соревнование на Савеловском направлении Московской железной дороги», — говорится в заявлении.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение требований законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта, при наличии оснований примет меры.

Ранее сообщалось, что два вагона электрички сошли с рельсов на переезде в Московской области из-за выезда грузовика.