Два вагона электрички сошли с рельсов на переезде в Подмосковье

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Два вагона электрички сошли с рельсов на переезде в Московской области из-за выезда грузовика.
Два вагона электрички сошли с рельсов на переезде в Подмосковье
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  • © EThamPhoto

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

«В 19:40 на однопутном перегоне Большая Волга — Соревнование на железнодорожном переезде при исправно действующей сигнализации водитель грузового автомобиля-манипулятора проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути... В результате сошли с рельсов два вагона электрички, повреждена инфраструктура», — говорится в заявлении.

Уточняется, что машинист электропоезда применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным.

По предварительным данным, пассажиры и члены локомотивной бригады не пострадали. Для оказания помощи водителю вызвана бригада медиков.

В сентябре сообщалось, что в Мурманской области сошли с рельсов без дальнейшего опрокидывания пять вагонов поезда.

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