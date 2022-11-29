Два вагона электрички сошли с рельсов на переезде в Подмосковье

Два вагона электрички сошли с рельсов на переезде в Московской области из-за выезда грузовика.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

«В 19:40 на однопутном перегоне Большая Волга — Соревнование на железнодорожном переезде при исправно действующей сигнализации водитель грузового автомобиля-манипулятора проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути... В результате сошли с рельсов два вагона электрички, повреждена инфраструктура», — говорится в заявлении.

Уточняется, что машинист электропоезда применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным.

По предварительным данным, пассажиры и члены локомотивной бригады не пострадали. Для оказания помощи водителю вызвана бригада медиков.

В сентябре сообщалось, что в Мурманской области сошли с рельсов без дальнейшего опрокидывания пять вагонов поезда.