Врач Федосейкин посоветовал женщинам ежегодно посещать маммолога

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Маммолог-онколог Виктор Федосейкин рассказал о факторах, повышающих вероятность возникновения рака молочной железы.
Врач Федосейкин посоветовал женщинам ежегодно посещать маммолога
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В беседе с «Вечерней Москвой» он заявил, что это в том числе курение, наследственность, гормональные нарушения.

Федосейкин посоветовал посещать маммолога ежегодно, чтобы не пропустить симптомы и другие проблемы со здоровьем.

Пациентам из группы риска рекомендуется пройти генетическое тестирование.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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