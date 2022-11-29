Врач Федосейкин посоветовал женщинам ежегодно посещать маммолога

Маммолог-онколог Виктор Федосейкин рассказал о факторах, повышающих вероятность возникновения рака молочной железы.

В беседе с «Вечерней Москвой» он заявил, что это в том числе курение, наследственность, гормональные нарушения.

Федосейкин посоветовал посещать маммолога ежегодно, чтобы не пропустить симптомы и другие проблемы со здоровьем.

Пациентам из группы риска рекомендуется пройти генетическое тестирование.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.