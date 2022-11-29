Суд в Москве арестовал сбившую мать с детьми женщину
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в суде.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Украинской Н.А. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 января», — сказали агентству.
Ранее сообщалось, что водитель легковой машины сбил женщину с двумя детьми на северо-западе Москвы. Женщина в результате аварии скончалась на месте, а один из детей — в машине скорой помощи.
Позднее прокуратура Москвы сообщила, что сбившая людей женщина в момент аварии была в наркотическом опьянении.