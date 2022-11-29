Суд в Москве арестовал сбившую мать с детьми женщину

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Хорошёвский суд Москвы арестовал Наталью Украинскую, которая, находясь за рулём автомобиля, сбила на северо-западе Москвы мать с двумя малолетними детьми.
Суд в Москве арестовал сбившую мать с детьми женщину
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Украинской Н.А. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 января», — сказали агентству.

Ранее сообщалось, что водитель легковой машины сбил женщину с двумя детьми на северо-западе Москвы. Женщина в результате аварии скончалась на месте, а один из детей — в машине скорой помощи.

Позднее прокуратура Москвы сообщила, что сбившая людей женщина в момент аварии была в наркотическом опьянении.

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