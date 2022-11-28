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Женщина, задавившая мать и ребёнка в Москве, была в наркотическом опьянении

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Прокуратура Москвы сообщила, что женщина, насмерть сбившая мать и ребёнка на северо-западе столицы, в момент ЧП была в наркотическом опьянении.
Женщина, задавившая мать и ребёнка в Москве, была в наркотическом опьянении
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Авария произошла 27 ноября на улице Свободы.

Как пишет kp.ru, автомобиль KIA вылетел с проезжей части на тротуар и опрокинулся, попутно сбив женщину, которая шла с двумя детьми. Женщина-пешеход погибла на месте происшествия, старший ребёнок скончался в больнице.

Находившийся в коляске ребёнок также был госпитализирован.

Уточняется, что за совершение данного преступления предусмотрено наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

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