Женщина, задавившая мать и ребёнка в Москве, была в наркотическом опьянении
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Авария произошла 27 ноября на улице Свободы.
Как пишет kp.ru, автомобиль KIA вылетел с проезжей части на тротуар и опрокинулся, попутно сбив женщину, которая шла с двумя детьми. Женщина-пешеход погибла на месте происшествия, старший ребёнок скончался в больнице.
Находившийся в коляске ребёнок также был госпитализирован.
Уточняется, что за совершение данного преступления предусмотрено наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.