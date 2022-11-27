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В Москве водитель сбил женщину с двумя детьми

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Водитель легковой машины сбил женщину с двумя детьми на северо-западе Москвы.
В Москве водитель сбил женщину с двумя детьми
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

«В воскресенье вечером водитель автомобиля Kia не справился с управлением на улице Свобода, 12 и наехал на пешеходов, в результате чего женщина погибла», — сказал собеседник.

По предварительной информации, в результате аварии пострадал один ребёнок женщины, он госпитализирован. Второй ребёнок, находившийся в коляске, не пострадал.

Ранее на востоке Москвы погибла девушка в результате наезда автомобиля, которым управлял подросток без водительских прав.

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