В Москве водитель сбил женщину с двумя детьми

Водитель легковой машины сбил женщину с двумя детьми на северо-западе Москвы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

«В воскресенье вечером водитель автомобиля Kia не справился с управлением на улице Свобода, 12 и наехал на пешеходов, в результате чего женщина погибла», — сказал собеседник.

По предварительной информации, в результате аварии пострадал один ребёнок женщины, он госпитализирован. Второй ребёнок, находившийся в коляске, не пострадал.

Ранее на востоке Москвы погибла девушка в результате наезда автомобиля, которым управлял подросток без водительских прав.