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Женщина погибла в Москве после наезда автомобиля с подростком без прав за рулём

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Женщина погибла на востоке Москвы в результате наезда автомобиля, которым управлял подросток без водительских прав.
Женщина погибла в Москве после наезда автомобиля с подростком без прав за рулём
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры столицы.

По информации прокуратуры, вечером 24 ноября 17-летний подросток за рулём автомобиля на улице Красноярской сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как рассказал несовершеннолетний, он купил машину в начале ноября, не сказав продавцу о своём возрасте.

По уточнённым данным, погибшей было 22 года. 

Как заявили в надзорном ведомстве, действия водителя подпадают под статью УК России о «нарушении лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека».

Дело передано для дальнейшего расследования в территориальный орган московского СК.

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