Женщина погибла в Москве после наезда автомобиля с подростком без прав за рулём
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба прокуратуры столицы.
По информации прокуратуры, вечером 24 ноября 17-летний подросток за рулём автомобиля на улице Красноярской сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как рассказал несовершеннолетний, он купил машину в начале ноября, не сказав продавцу о своём возрасте.
По уточнённым данным, погибшей было 22 года.
Как заявили в надзорном ведомстве, действия водителя подпадают под статью УК России о «нарушении лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека».
Дело передано для дальнейшего расследования в территориальный орган московского СК.