Минпромторг России предложил продлить квоту в 600 тысяч т на экспорт лома

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Минпромторг России предложил продлить квоту в объёме 600 тыс. т на экспорт лома и отходов чёрных металлов за пределы ЕАЭС до июля 2023 года
Минпромторг России предложил продлить квоту в 600 тысяч т на экспорт лома
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подготовленный Минпромторгом проект постановления правительства России.

«Установить с 1 января по 30 июня 2023 года включительно тарифную квоту на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, лома и отходов чёрных металлов, вывозимых в соответствии с таможенной процедурой экспорта в совокупном объёме 600 тыс. т», — сказано в документе.

Проектом предусматривается установление внутриквотной ставки в размере 5%, но не менее €5 за 1 т, внеквотной ставки — не менее €290 за 1 т.

В пояснительной записке отмечается, что предложение разработано в целях обеспечения стратегическим сырьём отечественных предприятий металлургической промышленности в условиях санкций.

Ранее сообщалось, что Минфин России может ограничить физлицам вывоз драгоценных металлов.

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