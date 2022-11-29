Психолог назвала «праздник непослушания» эффективным методом борьбы с тревогой
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«Для восполнения внутреннего ресурса крайне важно остановиться и заглянуть внутрь себя, попытаться услышать своё подсознание. Такой внутренний диалог может стать для нашей психики спасением. Устройте себе «праздник непослушания», дайте волю чувствам и воплотите в жизнь те желания, которые кажутся нерациональными», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, также улучшить своё самочувствие можно с помощью йоги, прогулок, плавания.
Как считает Жюсталь, желательно попробовать свести к минимуму общение с людьми, которые источают негатив и постоянно жалуются на жизнь.
«Ставьте перед собой задачи на день, с которыми легко справитесь без стресса и спешки, и избегайте задач, заведомо невыполнимых», — советует эксперт.
Ранее клинический психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с «Радио 1» посоветовал отдыхать на природе, чтобы зарядиться энергией.