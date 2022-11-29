Психолог назвала «праздник непослушания» эффективным методом борьбы с тревогой

Психолог и бизнес-коуч Анна Жюсталь дала советы по борьбе с тревогой и эмоциональным выгоранием.

«Для восполнения внутреннего ресурса крайне важно остановиться и заглянуть внутрь себя, попытаться услышать своё подсознание. Такой внутренний диалог может стать для нашей психики спасением. Устройте себе «праздник непослушания», дайте волю чувствам и воплотите в жизнь те желания, которые кажутся нерациональными», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, также улучшить своё самочувствие можно с помощью йоги, прогулок, плавания.

Как считает Жюсталь, желательно попробовать свести к минимуму общение с людьми, которые источают негатив и постоянно жалуются на жизнь.

«Ставьте перед собой задачи на день, с которыми легко справитесь без стресса и спешки, и избегайте задач, заведомо невыполнимых», — советует эксперт.

Ранее клинический психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с «Радио 1» посоветовал отдыхать на природе, чтобы зарядиться энергией.