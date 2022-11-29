Глава Минстроя России призвал не нанимать архитекторов из недружественных стран

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Глава Минстроя России Ирек Файзуллин призвал не работать с архитекторами из недружественных России стран.
Глава Минстроя России призвал не нанимать архитекторов из недружественных стран
  • Gettyimages.ru
  • © Alistair Berg

Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания попечительского совета МГСУ.

«У нас очень много недружественных стран. Мы с этими архитекторами будем стараться не работать, коллеги. Призываю и Москву тоже. Те, кто нас ругает, пусть они у себя ругают и работают. А то бегут за работой в нашу страну. Поднятие престижа и привлечение наших специалистов — это веление сегодняшнего времени», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство намерено предоставить субсидии производителям деревянных домов.

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