Глава Минстроя России призвал не нанимать архитекторов из недружественных стран

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин призвал не работать с архитекторами из недружественных России стран.

Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания попечительского совета МГСУ.

«У нас очень много недружественных стран. Мы с этими архитекторами будем стараться не работать, коллеги. Призываю и Москву тоже. Те, кто нас ругает, пусть они у себя ругают и работают. А то бегут за работой в нашу страну. Поднятие престижа и привлечение наших специалистов — это веление сегодняшнего времени», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство намерено предоставить субсидии производителям деревянных домов.