Мишустин пообещал субсидии производителям деревянных домов

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство намерено предоставить субсидии производителям деревянных домов.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительство расширяет возможности для людей по приобретению собственного жилья... Мы продолжим принимать необходимые меры, предоставляя людям возможность выбирать для проживания не только квартиру, но и дом, в том числе через создание новых инструментов для компаний, которые занимаются производством деревянных домокомплектов», — заявил Мишустин.

Премьер отметил, что условием для получения субсидии является цена домокомплекта — она должна составлять не более 3,5 млн рублей, а также то, что покупателям должны предоставлять скидки на дома в размере 10% от стоимости.

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