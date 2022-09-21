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Эксперт Соколов дал советы по выбору материала для строительства дома

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Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов дал советы по выбору материала для строительства дома.
Эксперт Соколов дал советы по выбору материала для строительства дома
  • Gettyimages.ru
  • © EThamPhoto

В беседе с Life.ru он рекомендовал учитывать климатические условия, а также обращать внимание на материалы, подходящие для разных сроков возведения объекта.

Например, у кирпича много достоинств — он крепкий и долговечный, обладает эффективной звукоизоляцией, держит тепло, но под кирпичный дом нужен мощный фундамент. Кроме того, кирпич не подходит для дождливой местности.

Дома из деревянного бруса быстро строятся, но потом нужно ждать, когда постройка даст усадку. Дерево также нуждается в дополнительном утеплении.

Автоклавный газобетон считается морозостойким и пожаробезопасным, но строить из него дома выше двух этажей не советуют. Что касается сэндвич-панелей, то они быстро монтируются и внутри уже есть теплоизоляция, но минус в том, что на рынке много материала недостаточного качества и срок службы таких домов не самый высокий.

Ранее адвокат Ольга Власова в беседе с Nation News рассказала, почему могут отказать в регистрации дома в собственность.

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