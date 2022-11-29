Москалькова предложила прописать в уголовном законодательстве понятие предпринимательства

Если в уголовном законодательстве закрепить определение предпринимательской и иной экономической деятельности, это позволит судам реже заключать бизнесменов под стражу, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Об этом она сказала по итогам участия в X Всероссийском съезде судей.

«Определение в уголовном законодательстве понятия «предпринимательской и иной экономической деятельности». Это поможет реже применять судами в отношении предпринимателей меру пресечения в виде заключения под стражу», — написала она в Telegram.

В сентябре глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов выразил мнение, что в России следует обновить понятие «предприниматели», чтобы раскрыть возможности, которые этот «передовой класс» несёт экономике в кризис.

В апреле российский президент Владимир Путин заявил, что Россия ответит на топорные внешние рестрикции и попытки её изолировать большей свободой бизнеса.