Москалькова предложила прописать в уголовном законодательстве понятие предпринимательства

Короткая ссылка
Если в уголовном законодательстве закрепить определение предпринимательской и иной экономической деятельности, это позволит судам реже заключать бизнесменов под стражу, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Об этом она сказала по итогам участия в X Всероссийском съезде судей.
Москалькова предложила прописать в уголовном законодательстве понятие предпринимательства
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Определение в уголовном законодательстве понятия «предпринимательской и иной экономической деятельности». Это поможет реже применять судами в отношении предпринимателей меру пресечения в виде заключения под стражу», — написала она в Telegram.

В сентябре глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов выразил мнение, что в России следует обновить понятие «предприниматели», чтобы раскрыть возможности, которые этот «передовой класс» несёт экономике в кризис.

В апреле российский президент Владимир Путин заявил, что Россия ответит на топорные внешние рестрикции и попытки её изолировать большей свободой бизнеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить