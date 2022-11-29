Москалькова предложила прописать в уголовном законодательстве понятие предпринимательства
- РИА Новости
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«Определение в уголовном законодательстве понятия «предпринимательской и иной экономической деятельности». Это поможет реже применять судами в отношении предпринимателей меру пресечения в виде заключения под стражу», — написала она в Telegram.
В сентябре глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов выразил мнение, что в России следует обновить понятие «предприниматели», чтобы раскрыть возможности, которые этот «передовой класс» несёт экономике в кризис.
В апреле российский президент Владимир Путин заявил, что Россия ответит на топорные внешние рестрикции и попытки её изолировать большей свободой бизнеса.