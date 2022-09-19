Глава ВЭБ.РФ Шувалов предложил учёным и законодателям обновить понятие предпринимательства

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов выразил мнение, что в России следует обновить понятие «предприниматели», чтобы раскрыть возможности, которые этот «передовой класс» несёт экономике в кризис.

Об этом, как сообщает РБК, он сказал во время защиты научной работы. По мнению Шувалова, новое определение предпринимательства нужно предложить для обсуждения учёным, после чего закрепить его в законодательстве.

«Предпринимательская деятельность — это не только системное извлечение прибыли, что, особенно в нынешних условиях, сигнализирует о некоем капиталистическом, эгоистическом отношении предпринимателей к обществу. Мною предприниматели рассматриваются как передовой класс, который в состоянии создавать новые ценности и побуждает экономическую систему к развитию», — сказал Шувалов.

По его мнению, во время кризиса свобода предпринимательства «приобретает совсем иное значение».

Например, предприниматели, с одной стороны, получают новые ограничения, но и «больше возможностей».

В апреле российский президент Владимир Путин заявил, что Россия ответит на топорные внешние рестрикции и попытки её изолировать большей свободой бизнеса.