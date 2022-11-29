Глава Минфина Силуанов заявил, что санкции не повлияли на исполнение бюджета России

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Санкции не оказали влияния на исполнение российского бюджета, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.
Глава Минфина Силуанов заявил, что санкции не повлияли на исполнение бюджета России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Действительно, санкции и ограничения не повлияли на ход исполнения федерального бюджета: все обязательства выполняются в полном объёме бесперебойно», — цитирует его РИА Новости.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что основные показатели федерального бюджета России остаются сбалансированными, несмотря на вызовы.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников в рамках заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что страна сохранит роль стратегического поставщика энергоресурсов даже при введении новых санкций.

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