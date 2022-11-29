Замглавы Минтруда Пудов отверг идею предоставления маткапитала только нуждающимся

Короткая ссылка
Замглавы Минтруда Андрей Пудов в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике отверг идею о перераспределении маткапитала от одних граждан другим по принципу нуждаемости.
Замглавы Минтруда Пудов отверг идею предоставления маткапитала только нуждающимся
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В ходе заседания комитета Совфеда по экономической политике он ответил на высказывание председателя комитета Андрея Кутепова о том, что есть граждане, которые менее нуждаются в маткапитале, но по закону он им предоставляется. 

«Идеи перераспределять от одних к другим нет», — цитирует его ТАСС.

Замглавы министерства также проинформировал, что в России выдано уже 12,7 млн сертификатов на материнский капитал, около 6 млн получателей им ещё не распорядились.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о разрешении использовать маткапитал для оплаты услуг частного преподавателя.

Как сообщалось, размер материнского капитала на первого ребёнка к 2025 году может вырасти до 680 тыс. рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить