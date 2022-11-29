Замглавы Минтруда Пудов отверг идею предоставления маткапитала только нуждающимся

Замглавы Минтруда Андрей Пудов в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике отверг идею о перераспределении маткапитала от одних граждан другим по принципу нуждаемости.

В ходе заседания комитета Совфеда по экономической политике он ответил на высказывание председателя комитета Андрея Кутепова о том, что есть граждане, которые менее нуждаются в маткапитале, но по закону он им предоставляется.

«Идеи перераспределять от одних к другим нет», — цитирует его ТАСС.

Замглавы министерства также проинформировал, что в России выдано уже 12,7 млн сертификатов на материнский капитал, около 6 млн получателей им ещё не распорядились.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о разрешении использовать маткапитал для оплаты услуг частного преподавателя.

Как сообщалось, размер материнского капитала на первого ребёнка к 2025 году может вырасти до 680 тыс. рублей.