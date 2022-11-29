Логопед Покровская назвала неустойчивое внимание частым расстройством в детском поведении

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Логопед-дефектолог Юлия Покровская рассказала, как распознать признаки нарушений в поведении маленького ребёнка и в каких случаях ему необходима помощь специалиста.
Логопед Покровская назвала неустойчивое внимание частым расстройством в детском поведении
  • Gettyimages.ru
  • © Kohei Hara

Чаще всего в списке проблем встречается неустойчивое внимание, когда ребёнок берёт игрушку, кидает её и переходит к следующей, сообщила она в разговоре с РИАМО.

«Например, если у ребёнка в руках оказались кубики, он не строит домик или башенку, а берёт их и разбрасывает. Ещё одним из расстройств поведения является нарушение понимания речи, когда ребёнок не реагирует на своё имя, на родительские инструкции. Чаще всего это связано с тем, что ребёнок не понимает речь», — сказала Покровская.

Также, по её словам, одним из нарушений являются трудности адаптации, когда в новом помещении ребёнок кричит и прячется за маму.

Ранее детский и семейный психолог Мария Серебрякова в разговоре с ФАН посоветовала родителям, дети которых стали жертвами школьного буллинга, перевести их в другой класс или учебное заведение.

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